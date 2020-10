Olivier FERNANDEZ

De formation technique, j'ai commencé mon entrée dans la vie active dans des postes au sein de la production.

Ma motivation et mon autonomie m'ont permis d'occuper un poste d'approvisionneur. Par la suite, force de persévérance j'ai intégré la place d'acheteur-approvisionneur chez EGIC. Aujourd'hui je souhaite m'enrichir de nouvelles compétences, découvrir de nouvelles cultures d'entreprises, varier les achats dans différents secteurs d'activités et faire partie des plus grands projets industriels.



Mon envi d'apprendre toujours plus, m'a permis d'obtenir mon diplôme de responsable achats à la CDAF (ESAP - Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels), master I Niveau 2.

Ces nouvelles compétences me permettent de préparer mon avenir dans la fonction des achats en constante évolution dans les entreprises.



Pendant que j'occupais le poste d'approvisionneur et de gestion de sous traitance, j'ai fais mes premières armes dans le domaine des achats de frais généraux.

j'occupe actuellement le poste d'acheteur-approvisionneur et de responsable achat pour les prestations de sous-traitance assemblage mécanique et électrique . Je m'occupe également de plusieurs familles d'achats : mécaniques générales, achats de matières, décolletages, isolateurs, fonderies aluminium,traitement de surface, achats de matières premières, tôleries, découpage emboutissage, chaudronnerie, services et frais généraux, ...



Récemment j'ai été le pilote pour la mise en place des fonctions achats dans l'installation d'un nouvel ERP (reporting, évaluation des fournissseurs (QCD)et de la performance achats ainsi que la rédaction de la procédure d'utilisation. J'ai également mis en place la décomposition de prix dans un objectif de TCO et je m'occupe aussi des achats projets pour le lancement des nouveaux produits et la réactualisation des appareils en fin de vie.



Mes compétences :

dynamique

Pragmatique

Organisé

Rigoureux

polyvalent