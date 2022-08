Olivier FEUGRET

Développeur web PHP confirmé (+12 ans d'expérience en développement)



Connaissances des langages et librairies suivants :



PHP, Symfony 1, 2, 3& 5, Zend 1 & 2, SQL/MySQL, CSS 3, HTML 5, AJAX, jQuery, webservices, ...





Logiciels, composants et CMS :



- Wordpress

- SQL Server

- Linux

- jQuery

- Photoshop et assimilés

- CodeIgniter, TYPO3, Joomla, TYPOLight

- Office



- Conception et développement

- Intégration CSS des chartes graphiques

- Référencement naturel SEO

- Ergonomie

- Optimisation ressources par rapport au trafic

- Graphisme, création de visuels

- Débug

- Documentation



Anglais : lu écrit parlé

Espagnol : scolaire



