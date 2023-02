Olivier FONSECA

Chef de projet informatique sur les technologies liées au décisionnel et au big data.

Je suis spécialisé dans le recueil de besoin et l’analyse des solutions à mettre en place dans le SI des clients.

Mes missions s’orientent autour du conseil et du suivi des travaux que j’ai spécifié.

Je participe notamment aux réunions consistant à travailler sur des nouveaux principes à mettre en place.

J’ai aussi une appétence pour les nouvelles technologies me permettant ainsi d’être force de proposition sur divers domaines.



Mes compétences :

Analyse de données

Business

Business Intelligence SAS

Business Object

Décisionnel

Informatica

Informatica Talend

Microsoft Business Intelligence

Oracle

SAS

Statistiques

Talend

Business Intelligence

Assurance

SQL

Informatique

Java EE

Gestion de projet