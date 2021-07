Olivier FOUQUE

Site internet : www.aof-maquettes.fr

NOUS RECRUTONS

Afin d’accompagner notre développement, nous souhaiterions intégrer dans notre équipe un dessinateur 3D /opérateur CNC.



Vous maitrisez Solidworks ou Rhino3D ?

Vous savez gérer les CNC 3 axes et 5 axes ?

Vous avez des bases en ébénisterie ou mécanique ?

Vous avez un esprit curieux, inventif et technique ?



Notre société créée en 2003, réalise des maquettes, décors, mobilier et prototypes, pour des musées, l'industrie et des architectes et promoteurs immobilier. Cette très grande variété de projet, nous amène à travailler des matériaux comme le plexiglas, l'acier, l'aluminium, le MDF, le PVC, le polystyrène, le bois massif, la mousse PU, la planche usinable ..........



Au sein de notre siège social à Rabastens (entre Albi et Toulouse), vous aurez à dessiner/créer les pièces sur les recommandations des membres de l'équipe et en suivant la demande des clients. Puis vous les usinerez sur nos CNC ou imprimerez sur notre imprimante 3D.



Merci de nous proposer vos compétences en nous écrivant à : emplois@aof-maquettes.fr



A bientot

Créé en 2003, l’atelier, puis la Sarl AOF-Maquettes, cultive la polyvalence et la réactivité.



Nous œuvrons auprès des architectes, promoteurs immobiliers, industriels, designers, ingénieurs, scénographes et muséographes, agences de communication et d'événementiel, décorateurs, collectivités locales et territoriales, parcs d'attractions …….. En France et à l’International.



Notre savoir faire, de la conception à la pose et le SAV :

- Réalisation de maquettes et prototypes statiques, éclairé, animés, interactifs, tactile…. ;

- Usinage 2D-3D (à partir de tous types de fichiers) ;

- Impression 3D

- Découpe et gravure laser ;

- Moulage et tirage résine ;

- Prototypes;

- Objets ;

- Sculpture ;

- Mobilier bois, métal, composite… ;

- PLV;

- Merchandising;

- Enseignes volumes;

- Décors;

- Fac-similés;

- Etudes CAO et imagerie 3D;

- ….





Parmi notre clientèle :

THALES, Airbus Helicopter, Huron, Nacco, SNCF, EDF, ETF, CNES, CNRS,CLS, Eiffage, General Electric, Onera, Bouygues Immobilier, GA smart Building, CFA, Science Museum of London ...



