Olivier FUSEAU

Une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine des infrastructures informatique et télécommunication.

Installation et configuration des éléments tels que des serveurs x86, des serveurs Sparc, des switch SAN (Brocade et Cisco) , des librairies, des baies de stockage, le tout sur différents modèle constructeurs (IBM, HP , SUN).



Installation, upgrade et migration de plateforme virtualisée sous VMware.



Systèmes d'exploitation : Linux Redhat, Windows 2003/2008/xp/seven, Solaris et Aix







Mes compétences :

Redhat

Solaris

Microsoft

VMWare

Netvault

NAS

Storage Area Network

AIX

Red Hat