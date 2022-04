Soullard JEAN-CHARLES

Depuis octobre 20178, je suis commercial informatique chez DUOTECH à Bressuire. Mon rôle est de prospecter et de développer une clientèle de professionnels (artisans, PME, PMI, collectivités...) sur le Nord du département Deux Sèvres et sur le Nord Est Vendée.



Matériels, réseaux, infrastructures, sécurisation des réseaux et données, accès distants, RGPD...

Logiciels de Gestion - Compta - Paie (EBP et SAGE - centre de compétences SAGE)



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Informatique

Management

Formation