Olivier GEENS

-Direction de sociétés privées-Ingénieur Agronome spécialisé dans les domaines et projets de développement intégré et développement durable

-Expertise dans différent projets des Nations -Unies (FAO, Unesco, PNUD)

-En poste à Madagascar depuis 25 ans

-Missions moyennes et longue durée au Gabon, Congo Brazza, ïle Maurice, La Réunion



Mes compétences :

Recherche et développement

Coordination de projets

Direction de sociétés

Agroalimentaire

Etudes socio économiques

Agronomie

Étude de marché

Aviculture

Développement commercial

Logistique

R&D

Marketing

Innovation

Gestion de projet

Analyse sensorielle