En activité depuis plus de 20 ans, j'ai rejoint récemment le club des indépendants et continue par ce biais mon doux métier de conception graphique, de la carte de visite à l'affiche 4x3 en passant par le magazine d'entreprise... Mes premiers outils ont été la règle et le cutter que j'ai honteusement laissé tomber au profit du Macintosh nettement moins dangereux pour les doigts. J'ai stocké pour vous quelques centaine d'octets à l'adresse suivante : http://olivier.girousse.free.fr .

A bientôt peut-être pour de nouvelles aventures !