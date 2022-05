Raphaël TARDEVET

Prenons un instant pour faire connaissance



De parents imprimeurs, dès le plus jeune âge je me suis formé à toutes les étapes de création, de mise en page et d'impression du document.

Après des études dans le commerce et la vente, j'ai démarré ma vie professionnelle en ayant la chance d'officier pour des grands noms de la vie économique française, et ainsi achever de me former dans la meilleure école: la Vie Active!

Au cours de mes dix ans au service du monde de la bureautique , j'ai eu l'opportunité de me rapprocher d'une clientèle que j'affectionne particulièrement, l'Industrie des Arts Graphiques, et ainsi affiner mon savoir faire et mon expertise dans ce domaine.



Tout ce chemin pour finalement créer en 2008 R-évolutions. Ma réponse aux besoins quotidiens des professionnels des Arts Graphiques, une idée précise de ce que doit être le Service à délivrer à nos clients et la manière de le délivrer nous donnant les moyens d'être le partenaire idéal de tous les professionnels du document et de sa communication tous supports imprimés.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Luxe

Maquette

Norme iso

Packaging

Photographe

Presse

Vente

Développement commercial

Conseil

Marketing

Management