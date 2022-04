Sylvain TARTEVET

Depuis Mars 2006 : Responsable Administratif et Financier - Controleur de Gestion, GSE GROUPE à Avignon (84).

De 2006 a 2008 :

- Responsable du reporting mensuel de gestion pour le groupe et l'ensemble des Business Units du Groupe.

- Responsable financier des filiales ALLEMAGNE, CHINE

De 2008 à 2009 :

- Responsable financier de la BU Industrie et Service (Projets Industriels, tertiaires, Santés) basé à Grenoble.

- Responsable financier pour les pays suivants : Allemagne, Chine, Pologne.

Depuis 2009 :

- Reponsable Administratif et Financier de CCR, Compagnie des Contractants Regionaux : Suivi des prises de commandes, du CA et des charges ; suivi des affaires réparties sur plus de 12 agences en France ;







Janv. 2005-Juin 2005 : Stagiaire au sein du service de Contrôle de Gestion de la Direction des Achats du Groupe Société Générale.

Mémoire développé : « Le Balanced Scorecard, de la théorie à la pratique : l’utilisation spécifique de la direction des Achats ».



Oct.2001–Juin 2002 : Technicien de laboratoire de chimie, City Analytical Services (Coventry, R-U)





Juillet/Août 2001 : Consultant externe, Groupe Transport’Air (Avignon)

Démarchage et réalisation d’un plan stratégique de croissance sur 2 ans dans le secteur des prestations aéronautiques.





Février/Mai 2001 : Stagiaire, Aéroport d’Avignon/Caumont (Montfavet)

Réalisation d’une étude de marché et d’un plan d’actions visant à déterminer la faisabilité de la création de lignes aériennes.





COMPETENCES :

- Maîtrise des principaux logiciels informatiques (Word, Excel, Access, PowerPoint, BFC, Hypérion) ;

- Anglais : lu, écrit, parlé (9 mois en Angleterre dans la ville de Londres puis de Coventry) ;

- Détenteur du permis « B » et du permis « A » (Moto) ;

- Détenteur du brevet et de la licence de « Pilote Privé Avion » depuis 1997 ;



Mes compétences :

Adaptation

Autonome

Bâtiment

Budget

Combatif

Contrôleur financier

Organisation

Ouverture d'esprit

Rapidité

Rapidité d'adaptation

Relationnel

Reporting

Rigueur

Travail en équipe

Gestion

Budgétisation

Analyse