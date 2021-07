Olivier GRESLAND

Ayant mené une carrière extrêmement opérationnelle au service de petites structures souvent intégrées dans des grands groupes industriels, je suis à même de mettre à votre disposition cette expérience et ces compétences pour vous conseiller et vous accompagner dans votre organisation technique et industrielle.



Je peux intervenir en expert sur les domaines électriques et électroniques, et également mécaniques, que ce soit en conception, assemblage et fabrication, ainsi que sur la supply chain.

Je suis là pour expertiser votre organisation et vous conseiller en conséquence, auditer vos processus et apporter des solutions aux problèmes identifiés, intervenir sur des dysfonctionnements, vous assister dans vos projets de progrès et former vos collaborateurs lors de ces actions. Je peux également vous apporter un soutien sur du management de projet ou intervenir comme manager de transition.







Mes compétences :

Conception

Electricité

Electronique

Supply chain

Mécanique

Electronique de puissance

Management

Direction technique

Direction industrielle

Achats

Qualité

Gestion des stocks

Chef de projet