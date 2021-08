Olivier GUILHOU

J'occupe actuellement le poste de chargé d'études en environnement au sein de l'agence Otéis de Montpellier.

Suite à une maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, j'ai intégré SIEE en avril 2003.



Les points forts de mon expérience s'articulent autour de la législation de l'environnement avec la rédaction de dossiers réglementaires DUP, DIG, Loi sur l’eau, (station d’épuration, ouvrages d’art et aménagements de cours d’eau, routes, ZAC, microcentrales et captages AEP) et l'étude des milieux aquatiques. C'est ainsi que je me suis perfectionné dans certaines méthodes d'estimation de la qualité des eaux (IBGN, IBMR, pêches électriques, physico-chimie)

Ayant commencé au poste de technicien chargé d'études, j'ai pu appréhender les différentes étapes d'études, de la collecte de données ou d'informations sur le terrain, au traitement et à la rédaction des rapports. Cette double casquette assure un certain recul quant à l'analyse de données.

Actuellement, des missions de suivi de chantier environnemental et une approche de la maîtrise d'oeuvre viennent enrichir mes compétences.



Mes compétences :

Dossiers réglementaires

Etude d'impacts

IBGN

Qualité

Qualité des eaux

Communication administrative