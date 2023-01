Fan de développement je me suis orienté et pratique régulierement vers :



- Symfony

- PHP

- JQUERY/javascript

- XML





Je connais aussi:

-zend

- C, C++, C#

- shell,PERL



Outils

• Zend Studio, Dreamweaver, Coda, Eclipse



Niveaux d’intervention

• Recueil et analyse de besoins

• Rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles

• Conception



Mes compétences :

Svn

Développement web

Web

Symfony2

MySQL

Git