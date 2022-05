Olivier HAROCHE

Spécialisé dans la vente de bateaux d’occasions en Espagne depuis 12 ans, développement et importateur des produits du groupe Allemand #PERMANON (Nano technology sprays for automotive ,marine ,aero) et du groupe Français #FENDERTEX, Barcelona Yachting est votre correspondant privilégié pour toute transaction en Espagne, en Europe et à l’international.

Agent Xboat pour la région Barcelona et Baleares, Barcelona Yachting propose également tous les services liés au nautisme en passant par du charter, mécanique, voiles neuves, régates, transport, équipement au couleurs de votre bateau, changement de pavillon…Etc.

Barcelona Yachting est à votre service pour toutes questions concernant le #nautisme à #Barcelone et aux #Baleares.



Distributeur PERMANON Espagne

commercial development pour FENDERTEX



Responsable commercial du groupe "Les Français et Francophones de Barcelone", 31.000 membres, je suis à même de vous aider à communiquer au sein de la communauté Française de Barcelone et vous aider à vous installer en tant qu'entrepreneur à Barcelone.



+34 637 510 716



olivierharoche@barcelonayachting.com



www.yacht-spain.com



www.barcelonayachting.es



Mes compétences :

Yacht broker

Commercial

Fédérateur

voile

broker

Nautisme

Yachting

Francais

Spanish

English

Marketing