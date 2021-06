Olivier HERMEN

Gérer, optimiser, organiser et développer les activités ;

Assurer la pérennité des relations commerciales avec la clientèle et les prescripteurs ;

Management, conduite du changement

Effectuer la veille concurrentielle ;

Réaliser des reportings et remonter les informations à la Direction Générale ;

Mettre en œuvre la stratégie de développement et de croissance ;

Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour optimiser la performance ;

Promouvoir une culture orientée business et résultats



Mes compétences :

Centres de profits

Optimisation des process

Organisation du travail

Recrutement

Achats

Gestion de projet

Pilotage

Management

Stratégie d'entreprise

eCommerce

Budgets & Budgeting