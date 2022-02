Je suis actuellement gérant de Master Conseil. L'organisation regroupe 22 conseillers indépendants et gère un peu plus de 30 millions d'euros d'actifs. Je suis à mon compte depuis 2001 après avoir exercé cette fonction en tant que salarié à la holding financière d'un grand groupe international et d'une société d'électroménager à Marseille.

Je vis en couple et j'ai 3 enfants.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Défiscalisation

Courtage

Fiscalité

Finance

Assurance Vie