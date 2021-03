Olivier JORELLE

Consultant SAP depuis 1998.



Consultant technique pendant six ans (de 1998 à 2004) au sein des sociétés COMETH, CMG et LogicaCMG (au gré des différents rachats et fusions), j'ai participé à de nombreux projets d'implémentation et de maintenance évolutive de SAP chez Tekelec, PSA, Saint-Gobain, Stef-TFE...



Je suis rentré chez Stef-IT (Groupe STEF) en 2004 en tant que responsable des développements SAP et plus généralement, responsable technique SAP.



Au cours de ces années, j'ai eu l'opportunité de développer sur les modules FI, CO, SD, MM, PM, WM, AA, PP, FSCM, sur des versions SAP allant de la 3.1 à ECC6.0 et utilisé diverses techniques telles que ABAP, Screen-painter, Sapscript, Smartforms, ALE, iDocs, BAPI, User-Exits, BTE, BADI, SapConnect.



Mes compétences :

SAP

ABAP

Fiori

Pilotage opérationnel de l'infogéreur

Licensing

Assistance auprès des équipes fonctionnelles