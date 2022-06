Philippe BITOT

Spécialiste en Ressources humaines depuis plus de dix ans sur le produit SAP Module HCM.

- expertise de mise en place et de maintenance du module SAP ERP HCM (compétences techniques et fonctionnelles des métiers RH et du produit SAP).

- intervention en tant que maîtrise d’œuvre, maîtrise d'ouvrage, en assistance ou en gestion de projet.

*******************

Je vous propose aujourd'hui mes services dans la mise en place de vos projets SAP HCM ou encore dans le développement de vos activités et compétences sur le progiciel.

Si vous êtes intéressé par une collaboration, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Ressources humaines

Payroll

Paie

TMA

Outsourcing

ABAP

SAP

SAP HR

SAP HCM