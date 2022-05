Olivier KELLER

Je suis celui à qui la Direction d'une entreprise fait appel :



1. quand il est vital d'améliorer la rentabilité et la performance.

Expériences gestion de centres de profit, compte d'exploitation, management participatif, développement des compétences, animation et sensibilisation des équipes à la qualité du service clients, culture du résultat.

(gestion de CA entre 07 et 10 M€, progression entre +08% et +12%, marge brute entre +0.5% et +1.1%).



2. quand il est indispensable de mener à bien un projet stratégique (mise en place réussie d'une démarche qualité globale dans une Centrale Régionale, 1000 personnes, 6 sites du Grand Est, audits internes processus)

(obtention de la 1ère Certification ISO 9001 de l'enseigne).



Le tout dans le cadre d'un contexte relationnel complexe : maintien et amélioration du climat social multi-sites. Formation et accompagnement de 450 personnes (magasins et centrale régionale).



Fort de mes compétences opérationnelles et transversales, j'ai une excellente connaissance des métiers de la Distribution, des processus et de leurs interactions.



Doté d'une intelligence relationnelle vive, je suis capable de désamorcer des conflits et d'entraîner l'adhésion des parties prenantes.

Un Manager pédagogue reconnu et fédérateur.



Mes compétences :

Achats

Gestion budgétaire et commerciale

Animation d'équipe

Recrutement

Animation réseau de magasins

Management hiérarchique et transversal

Formation / Animation

ISO 9001

Conduite du changement / Médiation