Cyrille MAMAN-SERNAGLIA

Issus d'une filière littéraire en histoire de l'art,mes inclinaisons m'ont toutefois rapidement orienté vers les métiers du commerce ou s'expriment sens du contact et esprit de compétition.

Dans le commerce depuis 21 ans, j'ai développé une activité volontairement polyvalente et active dans le retail business. Mes expériences de directeur de magasin chez Marlboro/Classic's, Oliver Grant, Napapijri et G-Star m'ont permis d'enrichir mon parcours et de développer de multiples compétences tant en management quand gestion de structure commerciale ou en recrutement. Propriétaire/associé du magasin Super Dry de Strasbourg jusqu'en 2013, j'ai lancé depuis mon propre projet de location de maison de vacances en Italie ( casa-nona-adele.com ). Après une expérience de 5 mois dans le secteur du luxe, je collabore depuis mars 2016 à l'ouverture du magasin grandes tailles Size-Factory à Strasbourg.



Mes compétences :

2012 formation store managers G-Star Paris

2010 formation visual merchandising G-Star

Merchandising

Stock Control

eCommerce

Microsoft Excel

Droit du travail

Management

Gestion des compétences