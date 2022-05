Olivier KELLY

Ma mission en tant que technicien support technique Réseau-Telecom et Logiciel est de fournir aux clients grand comptes un support Helpdesk 24/7 bilingue sur des solutions matérielles réseaux et ou logicielles.



Mes domaines de compétences principaux sont les suivants:



= > Routeurs et switchs Cisco

= > TCP/IP ; IPSEC ; ATM; xDSL ; RNIS; Ethernet

= > Création et maintenance de sites web

= > Installation/configuration de serveurs et workstation en environnement Microsoft



Actuellement sur Viadeo afin de partager mes expériences et m'enrichir intellectuellement, professionnellement.



Mes compétences :

Support

Réseau

TCP/IP

ATM

Support technique

Microsoft

XDSL

Ethernet

Technicien

IPSEC