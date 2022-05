Olivier KERGALL

Domaines de compétence



- Définir une stratégie, mettre en place le business plan, aligner le management à la stratégie définie,



- Développer l'activité commerciale en recherchant de nouveaux marchés,



- Améliorer la performance en accompagnant le management dans l'organisation définie,



- Lancer, animer et coordonner des projets (implantation industrielle, fusion/acquisitions, systèmes d'information...)



- Créer des outils de pilotage et les déployer.



- Secteur de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire, de l'ingénierie et de l'innovation, des Sciences de la vie, Industries extractives.



- Afrique - Moyen Orient - Amérique Latine



Mes compétences :

Afrique

Agro industrie

Biotechnologies

Business

Business developpement

Croissance externe

Développement

Efficacité opérationnelle

Export

Finance

Finance d'entreprise

Gestion de projet

Ingénierie

LBO

Plongée

Plongée sous marine

Retournement

Sciences de la vie

Stratégie