Olivier KIMMEL

Après de multiples cas dans mon entourage, il m'apparaît évident que la solitude est un mal de notre société. Un mal qui grandit.



Dans ce contexte, et après une étude du marché poussée, le montage d'une structure spécialisée dans le domaine de la rencontre, de la conception d'évènements pour les personnes, et proche de ses clients, paraît évident.



Profitant de mon expérience personnelle et professionnelle, je me chargerai de coacher mes clients dans les domaines relationnels et privé.





A la recherche de partenaires professionnels intéressés par notre société.



Mes compétences :

Coach

Relationnel