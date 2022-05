Olivier KLEIN

Bonjour,



Diplômé d'un Master 1 Relations Publiques, Presse et Évènementiel, j'occupe actuellement un poste de "responsable commercial / chargé de communication", au sein du FIVE STRASBOURG : centre de football indoor (à 5 contre 5). Je suis en charge de la gestion des partenariats commerciaux et pilote également les campagnes de communication entreprises par la société.

Mes diverses expériences dans le domaine de la communication au sein de différentes agences et annonceurs m’ont permis d’acquérir la connaissance et le savoir-faire indispensable à cette activité.



Fidèle au domaine du sport, pour lequel j'allie mon activité professionnelle depuis plus de deux ans, j'ai été amené lors de mon stage de fin d'études (au sein de l'agence Wellcom Opinions), à traiter quotidiennement avec un portefeuille de clients, ayant un lien étroit avec le sport, tel que : Intersport, BeINSPORT (lancement de la chaîne de sport en France) ou encore Electronic arts (dans le cadre de la promotion du jeu vidéo FIFA 13).



Liste des principales tâches effectuées:



- revue de presse quotidienne (français / anglais)

- interlocuteur permanent avec les journalistes

- Réflexion sur la mise en place d'actions RP

- Rédaction d'outils presse (alertes, communiqués et dossier de presse)

- Analyse et valorisation des retombées médiatiques

- Reporting clients



Je m'intéresse donc particulièrement au domaine de l’évènementiel sportif.

Mes qualités relationnelles, mon sens de l’organisation, ma rigueur, mon dynamisme et mon esprit d’équipe me permettent aujourd'hui de m'impliquer à 100 % au sein du FIVE Strasbourg.



Mes compétences :

Persuasif et organisé

Adaptation facile

Qualités rédactionnelles

Aisance téléphonique et physique

Écoute et générosité

Créatif

Dynamique

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

IBM OS/2

Apple Mac

Adobe Photoshop

Apple MacOS