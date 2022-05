Olivier KLEINHENTZ

Actuellement disponible et Fort de dix ans d'expériences, j'ai exercé mes compétences dans divers domaines tels que l'énergie (General Electric et Converteam Motors), l'automobile (Michelin et PSA Peugeot Citroën), la fonderie (Fonderie Lorraine), l'électroménager (Gaggenau) et dernièrement, le monde de la machine agricole (Claas)..



Ces expériences tant en Bureau d'Études qu'en Recherche et Développement, en relation avec la Production, la Qualité, les Achats et les Fournisseurs m'ont permis d'acquérir polyvalence, adaptabilité et sens du travail en équipe.



Qualités que je souhaite aujourd'hui mettre au service de la vie de l’entreprise.



Mes compétences :

Coordination projets

Gestion de projets

Conception mécanique