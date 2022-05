Olivier KOCH-MATHIAN

Je termine tout juste ma mission en Mauritanie, dans le domaine de la coopération internationale. J'y ai acquis des compétences en gestion, organisation et management au cours de mes 5 années de travail.



je cherche aujourd'hui à acquérir de l'expérience en entreprise, en Tunisie, notamment dans le conseil en stratégie et management, ou dans des sociétés d'investissement, pour apporter mes compétences et qualités au service du développement économique et social de ce pays, avec des acteurs et porteurs de projets motivés.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Développement durable

Politique de la ville

Stratégie d'entreprise

Business planning