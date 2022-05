Olivier Kouakou GÉRARD

- Conception et conduite des politiques de développement des productions animales ;

- Elaboration et évaluation des politiques et stratégies de vulgarisation des techniques d’élevage ;

- Consultant en gestion et organisation des exploitations d’élevage ;

- Etude des projets d’élevage ;

- Ingénierie en bâtiments d’élevage et aménagement rural ;

Vacataire à l’Ecole de Spécialisation en Elevage et Métiers de la Viande (ESEMV) de Bingerville.



Mes compétences :

Élevage

Gestionnaire

Gestionnaire de projet