Olivier KUÉTÉ

Licence en droit privé. master en droit des affaires et des sociétés en difficultés

Certification en Douane-Transit.

maitrise du tarif et de la législation douanière ;conception elaboration et controle des opérations de dedouanement; gestion du transit(import export),gestion du contentieux douanier . transport international,droit commercial général et maitrise du module sydonia.



Mes compétences :

Conseil

Dédouanement

Export

Import

Import Export