Céleste Le Majeur NGIMOUTH

- Identification, structuration et accompagnement des Organisation de Producteurs de la filière Porcines (PDFP- MINEPIA) ;

- Elaboration du processus de Planification Participative (Commune d’Eséka) 2006-2007 ;

- Elaboration des plans de Développement Local et Communal (PDL – PDC) 21 Plans de Développement et Communaux (21 Microprojets Communautaires et 01 Microprojet Communal) ;

- Coaching des Communes (Monatélé) ;

- Gestion et conseil en entreprise ;

- Renforcement des Capacités des Membres de Comité de Concertation, des Conseillers Municipaux et Agents Communaux ;

- Appui à la mise en œuvre des systèmes de suivi – évaluation ;

- Elaboration du processus de Planification Participative (Commune Ngog-Mapubi) 2008-2009 ;

- Elaboration des plans de Développement Local et Communal (PDL – PDC) 10 Plans de Développement et Communaux (10 Microprojets Communautaires et 01 Microprojet Communal) ;

- Elaboration des requêtes de Financement (Projet de Gestion Durable des Terres – PGDT- de la Commune de Batschenga) ;

- Renforcement des Capacités des Membres de Comité de Concertation, des Conseillers Municipaux et Agents Communaux ;

- Sensibilisation et Formation des Riverains du la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes en milieu rural (NSERR)

- Appui à la mise en œuvre des PDL et PDC de Gestion Durable des Terres (GDT) ;

- Animation et suivi- accompagnement des Communautés et organisations.



Mes compétences :

Endurance

Patience