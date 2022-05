Olivier LA PLANETA

Créateur d’ambiance et Chef d’entreprise, DJ professionnel mais ancien Responsable Commercial, la musique me connecte aux gens. Je reste un grand passionné de musique et de création. Mon crédo est de m’adapter le plus justement à ma clientèle, je tiens à proposer du sur-mesure. J’observe le public en permanence et prépare mes soirées en amont. Je mixe aussi bien de la musique généraliste, clubbing et commerciale que du son plus recherché. Mon seul objectif est la satisfaction client et le résultat de soirée.

L’animation au micro, la prise de parole pour rythmer un évènement, me prêter au jeu du Maître de cérémonie ou de présentateur, fonctionnent autant pour la clientèle d’entreprises que de particuliers.



Mes compétences :

Vente

Export

Commerce international

Logistique

Management

Marketing

Microsoft Office

Apple iWork

Apple Mac

Dj

Animateur