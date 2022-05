Tony Y TSCHAEGLE

Tony Tschaeglé, marié, 2 filles et 5 petits enfants

10 ans membre du Conseil National des Universités

5 fois nommé à La Commision Pédagogique Nationale

3 mandats Chef de Département IUT

4 ans vice-président de l'Institut Social de France

Une passion: l'enseignement.

Editorialiste économique Nice Matin durant 8 ans.

Actuellement, membre Jury SKEMA et préparation aux concours Lycée Masséna

Livres écrits:

VIENT DE SORTIR 2012:

LA SCIENCE ECONOMIQUE AU MUSEE? PORTES OUVERTES SUR CRISES EDITIONS de L'OFFICINE,311 pages, Plus de 500 références.

Rencontre économie traditionnelle et économie de crise.

"Excellent ouvrage": Professeur Jacques Lebraty ancien directeur de l'IAE et du CERAM.



Un passé étrangement présent, lié à la psychogénéalogie.2010. Editions Audacia.



Les mots qui comptent Vocabulaire de l'économie et des Sciences sociales.2005. Editions Ellipses.



La communication des organisations à la croisée des chemins disciplinaires. Corédaction. 2005. Editions l'Harmattan.



L'économie c'est clair 250 réponses à vos questions.

2003. Editions Ellipses.



Les Rives du Paillon, sous forme de roman, la vie de Pauline Borghèse à Nice. 1998. Editions Piazzola.



Conte bancaire. 1995. Editions Piazzola.



A l'ombre des signes. 1979. IAE de Nice.



Vers une régionalisation de la décision économique. 1977. Presses universitaires de Grenoble.



Mes compétences :

Corse

DCF

Ecriture