Olivier LA TOUR

2012-Aujourd'hui : Customer Solution Manager, SAP France, Région Ouest & Maghreb



2008-2011 : Architecte Solutions, SAP France à Nantes région Ouest



2006-2008 : Presales dominantes logistiques et Grands comptes



1999-2005 : consultant expert SAP pendant 7 ans sur les modules Logistiques MM (Achat approvisionnement), SD (Vente), LES (logistics execution system). Je suis intervenu chez plus de 60 clients de tous types de secteurs :

o Conseil « spots » (expertises pointues sur quelques jours),

o Conseil de courtes durées (revues de solutions sur 3 à 5 jours)

o Projets de développement et optimisation de solution avec le laboratoire de recherche au siège SAP à Walldorf, Allemagne.

o Projets d’avant vente (réponse à cahier des charges,maquette, démonstration client)

o Projets d’implémentation complète (Conception générale, conception détaillée, réalisation, mise en production, support chez Roquette, SOCOPA, Union InVivo…)

o Formateur au centre de formation SAP



Mes compétences :

Gestion de projet

presales

SAP

PGI

ERP

Logistique

Avant Vente

Conseil