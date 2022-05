Olivier LABONNE-BRISSON

Ayant le sens de l’écoute et du travail en équipe, je souhaiterais intégrer une entreprise de grande taille.

Je suis disponible pour un emploi tant national qu’international et n’ai pas de restriction géographique . La perspective d’évolution est un critère fondamental pour moi, et si votre structure professionnelle le permet, je suis prêt à m’inscrire à toute formation interne afin de me spécialiser, apporter un plus à votre entreprise.



Avec cinq ans d’expérience dans le domaine de l’eau, j’ai acquis une solide connaissance des collectivités locales et développé de bons partenariat avec des société de comptage. Cela m’as permis de me positionner comme un spécialiste de la relève radio multi-protocoles et des logiciels permettant la remontées des informations du compteur d’eau jusqu’au logiciel de facturation.





Mes compétences :

Merchandising