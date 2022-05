Spécialisé depuis plus de 15 ans dans l’informatique décisionnelle, mes domaines de compétences sont l’élaboration, l’accompagnement et le déploiement de plans stratégiques autour de l’organisation des Systèmes d’Information. Ces plans stratégiques ont principalement pour objets d’identifier des leviers d’optimisation (interopérabilité des systèmes, amélioration de la productivité,…), des possibles industrialisations de processus (rapprocher l’opérationnel de son métier initial) et des mutualisations et/ou externalisations de services (infrastructure, centre de compétences).



fr.linkedin.com/pub/olivier-lacarce/0/333/65/fr



Secteurs d’activité :

- Télécommunication, médias, multimédias

- Distribution

- Industrie

- Banque & Assurance

- Santé

- Services



Mes compétences :

Service Delivery Manager

Directeur de business unit

Business intelligence

Project management

Hyperion Solutions

ETL et Modelisation

Elaboration budgétaire

Consolidation statutaire

Certification PRINCE2

Méthodes agiles

ITILV3

CMMI

Outsourcing

Cycle projet en V et Y

Datamart / Datawarehouse modeler

Contrôle de gestion

Campagnes marketing

Project Portfolio Management

Ciblage prospects

PMO.General Management

CRM

Directeur de projet

ITIL

HFM

Décisionnel

Ingénieur

Datamart

Campaign management

PRINCE2

OBIEE

AGILE

Cognos Planning

FDQM

Technologies web 2.0

Informatique médicale

PMSI

T2A

Systèmes d'information hospitalier (SIH)

Externalisation de services

Le système de santé

Indicateurs de la Certification

e-Santé

Hôpital numérique