Bluenn MEHEUST

Ingénieur de formation, j'ai débuté par le développement logiciel.



J'ai rapidement eu l'opportunité d'évoluer vers la GESTION DE PROJET. Dans le cadre d'une entreprise internationale, et par la nature de mes projets, cette nouvelle fonction m'a permis de travailler en relation avec des personnes ayant des profils et des cultures variées (Etats Unis, Allemagne, puis Chine).



Capacité d'adaptation, rigueur, sens de l'organisation, et bon relationnel sont les principales qualités dont j'ai ensuite pu me servir pour assurer le rôle de CHEF DE PROJET et INTERFACE ENTRE EQUIPES de développement, responsables techniques et chef de produit marketing, répartis entre la France et la Chine.

J'ai acquis au fil de ces expériences:

- la capacité à faire travailler ensemble des équipes ayant des logiques, des visions et des cultures différentes

- la capacité à piloter un projet dans un contexte international

- la capacité à communiquer sur un projet dans un contexte parfois complexe.



Mon projet personnel aujourd'hui, est de mettre mes compétences au service d'une entreprise ou d'une organisation de la région Bordelaise, confrontée à des problématiques de collaboration inter-équipes ou inter-disciplinaires.







Mes compétences :

Coordination

Planification

International

Analyse des besoins

Pilotage de projet