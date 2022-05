Olivier LACARRIEU

Pharmétudes :Réseau national de notaires spécialisé dans la transaction (achat/vente) de pharmacies depuis 20 ans.L’acte notarié est une garantie de sécurité pour le pharmacien qui souhaite bénéficier de conseils et s’installer ou céder son officine car le notaire, en tant qu’officier public, s’engage avec ses clients. Sur le site internet Pharmétudes, nos experts répondent à vos interrogations juridiques et fiscales en matière de pharmacie.Recevez notre newsletter trimestrielle qui traite de l'actualité et des problématiques juridiques rencontrées par les pharmaciens d'officines en vous inscrivant sur la page d'accueil du site Pharmétudes.Vous pouvez également consulter les pharmacies en vente par les membres Notaires du réseau Pharmétudes et nous sollicitez pour acquérir ou vendre votre officine.Téléchargez gratuitement notre nouveau guide juridique et fiscal de la pharmacie en vous connectant surArray.



