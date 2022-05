Olivier LACAZE

En plus de trente ans passés dans les services informatiques, j'ai développé un réel sens des responsabilités et une solide expérience du management basée tout particulièrement sur la fourniture de prestations de service et sur la réalisation de grands projets.



Savoir-faire :

- direction de centre de profits et management d'équipes

- business development

- direction des opérations (gouvernance des SI, gestion de portefeuilles de projets, management de grands projets, Processus/Méthodes/Qualité, Infogérance et TMA)



Mes compétences :

CMMI

COBIT

ERP

Gestion de documents

GESTION DE PORTEFEUILLES

Gouvernance

Gouvernance des SI

Infogérance

Infrastructures

ITIL

Management

NTIC

PMO

PPM

Sécurité

SLA

TMA

Workflow

Project Management Office

Gestion de portefeuille