Olivier LACRESSONNIERE

GSF est une entreprise familiale spécialisé dans la Propreté et les Services Associées

et qui possède une très forte culture d'entreprise. La réussite de GSF repose sur 4 piliers fondamentaux :



La culture client,

Le respect des hommes,

Le professionnalisme,

Une identité forte,



32 000 collaborateurs, 122 établissements, 762 millions d'euros de CA

Taux de fidélisation client de 95%



Parfaitement en accord avec ses valeurs, j’occupe depuis Septembre 2004 le poste de Chef d'Etablissement.



D'abord à Calais où j'ai eu l'occasion de signer un contrat significatif qui à abouti à la création de GSF OPALE (secteur Audomarois)



Depuis Décembre 2010 et ce jusqu’en Mai 2019 j'ai eu la responsabilité de l'Etablissement de Lille Nord (Wasquehal)



A ce jour, je dirige l’ Etablissement de Dunkerque.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion d'un centre de profit

Développement commercial