Olivier LAFONT

Depuis 2011 jusqu'en 2015, je m'engage dans diverses structures comme intervenant RH. Je les accompagne dans leurs projets d'évolution et/ou d'organisation mais également en dispensant des sessions de formation sur le management de leurs équipes.

Ma double expérience de direction opérationnelle d'organisations professionnelles et de responsable de production, me permet une prise en compte rapide des problématiques exposées par les clients, desquelles découle la construction conjointe d'un plan d'action adapté.

Mes nombreuses formations continues en ressources humaines, assises sur une solide expérience, m'ont permis de réaliser avec succès plusieurs missions dont :



- G.P.E.C. suivies de la mise en œuvre d'outils de politique RH.

- Négociations et signature d'accords d'établissement avec les I.R.P..

- Montage de plans régionaux de formation avec ingénierie financière (mobilisation de F.S.E.).

- Réalisation stratégique et opérationnelle de fusions entre organisations professionnelles.

- Conception et animation de sessions de formation en management pour cadres intermédiaires.







Mes compétences :

Conduite de projet

Conseil

Conseil opérationnel

Entraîneur

Formation

Ingénierie

Ingénierie formation

Management

management de proximité

Stratégie

Agriculture