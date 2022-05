Olivier LAFONT

Je suis issu de la filière thermique et après mes études, je me suis orienté vers la chaudronnerie. Ayant de bonne basse sur le traçage, j'ai su rapidement acquérir une bonne expérience qui m'a permis d'être détaché chez des clients en sous-traitance .Je faisais de la maintenance, amélioration, fabrication sur machines spéciales. Je travaillais directement avec le client sans intermédiaires ce qui améliore grandement le service mais il fallait être réactif, méthodique et consciencieux. Fort de mon expérience j'ai postulé à un emploi de prototypiste a la société Socamel qui fabrique des équipements pour la liaison froide et chaude des repas collectifs. Je travaille directement avec le bureau d'études R&D.



Mes compétences :

Tôlerie

Chaudronnerie

Soudage