Olivier LAFONTAN

AGILE: Je suis spécialiste en accompagnement d'entreprises vers les méthodes "Agiles". Je possède une expérience de plus de dix ans dans ce domaine acquise dans les secteurs d'activité suivants: énergie, télécoms, banque, retraites, jeux et paris en ligne.



LEAN STARTUP: J'aide également les entreprises à mettre en place les principes du Lean Startup, qu'elles soient en mode Startup ou déjà bien établies.



FONDATEUR:

- mai 2012 - lancement une application internet entièrement gratuite - http://www.pickadeck.com - qui permet aux utilisateurs de planifier, communiquer, exécuter, suivre et fournir une vue d'ensemble de leurs transitions culturelles (vers Agile ou Kanban par exemple).

- octobre 2015 - lancement de Startoops - http://startoops-fr.kickoffpages.com - un produit d'aide à l'innovation dans les entreprises et les startups.



Mon approche de management de transitions est fortement influencée par le modèle de Changement Culturel des Entreprises de John Kotter ("8 step change model").



Mes compétences :

Agile Coaching

Kanban

Scrum

Formation

Lean startup

entrepreneur