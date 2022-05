Olivier LAFOSSE

Bonjour,



je m'appelle Olivier, née en 1974, marié 2 enfants de formation ingénieur en électronique.



En 2005 je suis obligé d'arrêter mon travail suite au diagnostic d'une maladie génétique l' Ataxie de Friedreich.



J'ai commencé à apprendre le html, php, mysql avant de me tourner vers le mlm.



Après plusieurs années de galère comme la plupart des personnes qui débutent j'ai suivi l'enseignement de Kevin Trudeau sur la loi d'attraction.



En septembre 2012 j'ai ouvert la France avec Sérénigy une société de MLM dans le café au ganoderma, j'ai développé un réseau d'environ 60 distributeurs en quelques mois, à cause des problèmes de livraison j'ai décidé d'arrêter.



En janvier 2013 j'ai recherché une société sérieuse en MLM sur le café au ganoderma après ganoexcel et dxn, 2 sociétés qui ne répondaient pas à mes attentes au niveau produit et plan de rémunération j'ai continué mes recherche.



En mai 2013, j'ai découvert la tisane Velocitea, un produit très efficace résultat des les premiers jours(perte de poids très rapide).



Un plan de rémunération unique qui reverse 50% de commission sans attendre d'avoir des qualifications pour atteindre ce pourcentage. Plan unilevel vous êtes payer pour votre travail, laissez tomber les plan binaire !



En 2 mois je gagne plus avec 10 membres que mon réseau Sérénigy de 60 membres, le plan de rémunération est très rentable !



Mon réseau se développe très vite, le concept Velocitea s'adresse à tous pas de kit de démarrage avec 35 euros on commence avec 1 mois de traitement.



Je recherche des personnes sérieuse pour développer ce produit unique.



Commissions payées sur carte Global Cash.



*********************************************************************************



Depuis mai 2015 je développe un nouveau mlm inédit basé sur les pronostics hippiques.

Rien de comparable sur le net, un plan de rémunération incroyable 91 % reversés.

Enfin un concept facile et qui rapporte très vite !

*********************************************************************************

2017:

Après un arrêt dans le markéting de réseau me voici de retour.

J'ai suivi des formations qui me permettent de maitriser les outils du marketing web.



J'ai repris une activité avec Total Life Changes ou TLC, cette affaire se développe très vite et facilement.

Avec 56 euros on démarre c'est à la porté de tous !



*********************************************************************************

2018 :

j'ai la chance d'être le premier à ouvrir la France avec un nouveau MLM, j'ai crée un site d'aide pour

parrainer facilement.



Cordialement



Olivier



Mes compétences :

Connaissance en programmation web

Connaissances informatiques