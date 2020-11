Patrick HABAY

Une rétribution attractive

La vente directe permet à une personne motivée d’élever considérablement son niveau de vie. À temps plein ou partiel, vous aurez le plaisir de voir votre chiffre d’affaires augmenter à mesure du travail fourni. Avec la vente directe, vous pouvez disposer de revenus confortables à utiliser comme bon vous semble.



Des débouchés accessibles à tous

Nul besoin de diplôme ou d’expériences particulières pour se lancer dans le secteur de la vente directe. La réussite de votre carrière dépend surtout de votre sens relationnel et de votre facilité à entrer en contact avec les autres. Si de plus vous êtes capable d’organiser votre travail avec rigueur, c’est parfait. Enfin, les meilleurs vendeurs ont un trait de caractère commun : ils apprécient nos produits et ils aiment ce qu’ils font !



Une liberté d’organisation inédite

Avec la vente directe, vous avez toujours le choix : statut, temps complet ou partiel, gestion optimisée de votre agenda et de votre vie de famille. Chaque distributeur est indépendant et organise ses rendez-vous comme il l’entend. Une liberté qui permet de bénéficier d’une qualité de vie qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.



Renseignements : sante.beaute68@gmail.com



Distributeur Indépendant - N° de SIRET : 751 828 781 0011



