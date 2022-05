Olivier LAGADEC

Le plus simple, et le plus rapide est d'aller vers mes sites web :



En quelques mots, voici mon profil :



Après avoir été concepteur rédacteur en agence de communication (Ogilvy, groupe Publicis), j'ai intégré l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie à la Direction Prospective et communication, notamment en charge des impacts économiques et sociaux du changement climatique.



Depuis 2000, je suis créateur et réalisateur de projets où je relie mes compétences de "communicant", de concepteur rédacteur, de photographe et mon expertise sur les questions transversales liées à l'environnement, l'énergie et le développement durable.



J'ai notamment travaillé pour l'ADEME, des agences de communication corporate (BBDO, TBWA, Publicorp), des conseils régionaux (Rhônes-Alpes, Aquitaine, Bourgogne...), des villes et des entreprises et des institutions(SUEZ ENVIRONNEMENT, BNP PARIBAS, Knauf, ADEME, Commission Européenne).



Je suis dîplomé de Sciences Po Paris.



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Environnement

Culture

Photographie

Management

Créativité contenu éditorial

Fine art phtography