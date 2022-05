Olivier LAGARDE

En véritable patron de l'activité, j'audite, analyse et développe le potentiel des unités dont j'ai pu être en charge.

En soutien et support des équipes qui m'accompagnent, qu'elles soient techniques, commerciales ou administratives, j'ai toujours mis un pont d'honneur à valoriser la relation humaine.

Nos clients comme mes collaborateurs savent qu'ils peuvent compter sur moi et sur les équipes que je gère.

Cette méthode entrepreneuriale permet de travailler en confiance et synergie avec les différents intervenants tout en gardant à l'esprit que le chiffre d'affaire et les résultats seront au rendez vous.

Voyons plus loin!