Olivier LAGARDE

Actuellement étudiant à l’Institut International du Multimédia en 4ème année où je poursuis mes études de chef de projet multimédia. Féru de nouvelles technologies et d’informations, je suis un veilleur qui met à disposition de ses clients ses connaissances dans le but de servir au mieux leurs demandes. En 2009 J’ai réalisé un stage de 6 mois dans l’agence Minit-l en tant qu’assistant chef de projet afin de parfaire et mettre en pratique mes connaissances dans le domaine du web. A coté de cela je réalise et conçois des sites internet.



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

E marketing

E- Marketing

Graphiste web

High tech

Intégrateur web

Marketing

Multimedia

réseaux sociaux

Veille

Veille marketing

Web