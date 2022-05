Olivier LAIGRE

Manager, entrepreneur, associé et membre de Comex depuis plus de 15 ans, expert en Marketing Digital, en Transformation Digitale, en Management de l’Innovation et en Business Développement des environnements digitaux.



Mes compétences :

*Transformation digitale,

*Management de l’Innovation:

- Product Management / Design thinking / MVP / UX / Big Data / Machine learning / ...

*Digital marketing :

- Precision advertising : Display, RTB, SEA, SEO, SMO,

- Data-driven marketing : Web Analytics, BI, ROI,

- Automation marketing et CRM.

* Branding et campagnes TV

* Vision stratégique

* Pilotage et gestion de projet.

* Développement de BU’s E-commerce et gestion d’hyper croissance.

* Pilotage de la performance et gestion de P&L,

* Supplychain & IT Management,

* Management d’équipe > 40 personnes.



