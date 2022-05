Olivier LAIR

Après une formation d'ingénieur, j'ai passé toutes les étapes du développeur, au chef de projet, puis manager en entreprise ou en SSII.

Je pense que plus que jamais une DSI a un rôle majeur dans l'entreprise, elle est au cœur de la stratégie et de la transformation. Dans cette mission, le rôle de responsable des études et de DSI est de :

• Piloter la transformation et l’évolutivité du SI

• Construire une équipe au service du client

• Définir le schéma directeur et piloter le portefeuille projet

• Assurer la disponibilité des systèmes, maîtriser ses engagements (SLA)

• Faire en sorte que la direction informatique soit un support à la stratégie de l’entreprise



Mes compétences :

Anglais courant

Organisation du travail

AMOA

ERP

Management

Direction de projet