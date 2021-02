Curieux, positif et avec une bonne capacité d'adaptation...



Je travaille principalement sur l'ERP Microsoft Dynamics Nav (ou Navision) depuis 13 années.



L'analyse des processus, la recherche et le développement de solutions, la formation et l'accompagnement des utilisateurs... sont des activités de mon métier que j'apprécie particulièrement.



Mes compétences :

Décisionnel

ERP

Informatique

Intranet

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Navision

Microsoft SQL

NAV