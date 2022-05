Olivier LAMARRE

Chef de projet d’intégration de progiciel et de création de logiciel, j’assure la conduite de projets depuis la phase d’étude jusqu’à la réception finale.



DSI ou Responsable informatique, vous souhaitez :

- Intégrer un nouveau progiciel au sein de votre SI

- Développer vos logiciels en interne

- Optimiser vos flux d’interface entre vos différents logiciels



Mes atouts :

- J’ai 7 ans d’expérience dans le développement, la maintenance de logiciels internes et la gestion de flux d’interface entre les différents systèmes du SI.

- J’ai 4 ans d’expérience en gestion de projets au sein d’une DSI sur des domaines variés (Intégration d’un ERP, Migration d’application vers le Web, Mobilité)





Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

ETL

Programmation orientée objet

C++

PHP 5

Symfony2